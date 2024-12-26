Россию на инаугурации Мадуро будет представлять Володин

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Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"По поручению президента РФ Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится 10 января 2025 года в Каракасе, будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин", - указали в министерстве.

28 июля в Венесуэле состоялись выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, за него проголосовали 51,95% избирателей, его главный оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18% голосов.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Ряд стран, в том числе США, не признали переизбрание президента на третий срок.