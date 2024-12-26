Лукашенко поздравил Боярского с 75-летием

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летним юбилеем. Об этом информировали в пресс-службе главы белорусского государства.

"Вы - обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде. Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости", - следует из текста поздравления.

Лукашенко также обратил внимание, что герои Боярского - мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа - любимы зрителями разных поколений. Он также выразил уверенность, что талант артиста и в дальнейшем "будет способствовать развитию и укреплению связей между братскими народами Беларуси и России".

Вместе с тем белорусский лидер пожелал артисту здоровья, благополучия и долголетия.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета. В общей сложности он исполнил роли в более чем 60 фильмах и сериалах. Наиболее известной ролью Боярского стал д'Артаньян в музыкальном телефильме "Д'Артаньян и три мушкетера". Кроме того, Боярский известен как певец.