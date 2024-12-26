Трамп считает, что Панама "обдирает" США

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Будущий президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул кандидатуру Кевина Марино Кабреры на пост американского посла в Панаме.

"Я рад заявить, что Кевин Марино Кабрера займет пост посла США в Республике Панама, которая обдирает нас финансово с Панамским каналом", - указал республиканец в соцсети Truth Соц. сети.

Он отметил, что "немногие разбираются в политике Латинской Америки так же хорошо, как Кевин". Трамп выразил уверенность, что у Кабреры фантастически получится представлять интересы США в Панаме.

Кабрера родился в Майами в семье кубинских эмигрантов. Он является чиновником в округе Майами-Дейд в штате Флорида.

Кандидатуру Кабреры для назначения на должность посла США в Панаме должен будет утвердить Сенат Конгресса США. В настоящее время этот пост занимает Мари Апонте.

В минувшую субботу Трамп в публикации в Truth Соц. сети заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если нынешние условия его эксплуатации не будут пересмотрены. Он подверг критике высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и акцентировал, что передача управления каналом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой в пользу других стран.

Панамский канал, запущенный в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Этот договор подразумевал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли.