Глава МЧС: будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом

Сергей Мальгавко/ТАСС

Проблема загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае может быть решена в ближайшее время, будущий пляжный сезон не под вопросом. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.

"Пляжный сезон не под вопросом. Сплошного загрязнения нет. Мы разберемся и справимся в ближайшее время", - сказал он при общении с журналистами.

По словам главы МЧС, все работы на пляжной территории будут продолжаться. "Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы минимизировать выбросы на территории пляжей", - указал он.

Согласно данным МЧС, работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 км. С начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.