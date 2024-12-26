Байден выразил возмущение из-за ударов России по Украине

© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Действующий президент США Джо Байден выразил возмущение в связи с ударами ВС РФ по инфраструктуре Украины. Соответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Вместе с тем, по его словам, Соединенные Штаты и международное сообщество будут продолжать оказывать поддержку Украине. В этой связи Байден поручил Пентагону наращивать поставки вооружений Киеву.

Во вторник в Минобороны РФ информировали о том, что российские войска атаковали военные аэродромы, склады боеприпасов и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).