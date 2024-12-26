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«Османская Империя 2.0» против «Великого Израиля»

Турция и Израиль вышли на общую границу, и это грозит неприятностями для обеих стран

«Османская Империя 2.0» против «Великого Израиля»
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Сергей Филатов, политический обозреватель журнала «Международная жизнь»

На Ближнем Востоке новый конфликт. Турция хочет простроить «Османскую Империю 2.0», а Израиль намерен создавать «Великий Израиль». Лепить свои проекты они хотят на территории бывшей Сирии, а, как говорится в известной формуле, «двое пернатых в одной берлоге не уживаются». Вот и получились, что, убрав режим Асада, ненавистного и Эрдогану, и Нетаньяху, два этих стратега привели свои государства к грани войны между ними. Маниакальное стремление осуществить свои грандиозные проекты утыкается теперь в проблему территории, на которую и Турция, и Израиль претендуют разом. Причем, Турция желает подчинить бывшую Сирию духовно, поставив во главе нового режима своих сторонников – и это пока получается, а вот Израилю надо окончательно забрать «под себя» Голанские высоты и пространство от них до Дамаска, и заселить эту землю евреями, что для турок абсолютно неприемлемо. Итак, начинается новый этап ближневосточного передела.

Занятно при этом, видеть, что за спиной Израиля – еврейское лобби в Вашингтоне, а за спиной Турции – НАТО во главе с США. Расклад, как минимум, необычный, если не сказать, что он может стать претекстом к развалу НАТО. Кто Вашингтону более ценен – османы или евреи? И вот после оценки этого, аккуратный отход в сторону от сирийского конфликта и России, и Ирана смотрится совсем по-другому.

Чтобы не быть голословным, обратим внимание уважаемых читателей на несколько аналитических публикаций последних дней. Авторы из Британии, Турции, Израиля, США описывают происходящее со своих позиций, что представляет более объемную картину произошедшего. Начнем с британцев: «Турция и Израиль пытаются воспользоваться падением режима Асада в Сирии, пишет «The Financial Times». На региональном уровне Эрдоган имеет все основания претендовать на роль одного из двух лидеров-авторитетов, которые меняют облик Ближнего Востока. Его соперник, Биньямин Нетаньяху из Израиля, является другим. Эрдоган давно стремится восстановить турецкую власть на территориях бывшей Османской Империи. Для него свержение Асада открывает новый путь к региональному влиянию». И далее: «Нетаньяху на прошлой неделе заметил: “Здесь произошло что-то тектоническое – землетрясение, которого не было за сто лет с момента соглашения Сайкса-Пико”. Эта ссылка на британо-французское соглашение 1916 года, разделившее Османскую Империю, звучит знаменательно. В условиях беспорядков на Ближнем Востоке сторонники Великого Израиля видят возможность снова перекроить границы региона. Израильская газета «Гаарец» пишет, что Нетаньяху “кажется, стремится получить наследие лидера, который расширил границы Израиля после 50 лет отступления”». «The Financial Times» прямо пишет, что «соперничающие амбиции Эрдогана и Нетаньяху могут легко столкнуться в Сирии».

Итак, ушлые англичане в одном комментарии сводят Османскую Империю и Великий Израиль, и это является наглядным подтверждением нашей оценки начавшихся процессов переформатирования Ближнего Востока. А теперь обратимся к прессе двух сошедшихся в клинче соперников – Турции и Израиля.

На мировую общественность произвело странное и сильное впечатление, когда Нетаньяху на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября 2023 года продемонстрировал карту Израиля от… 1948 года, на который напрочь отсутствовала Палестина. Именно в том году было принято решение ООН о создании на территории бывшей подмандатной британской Палестины двух независимых государств – Израиля и собственно Палестины. А в 2023 году премьер Израиля откровенно демонстрирует своё видение: «Вся Палестина – это Израиль».

По этому поводу «The Jerusalem Post» написала: «Нетаньяху подвергся критике в социальных сетях за то, что на Генеральной Ассамблеи ООН он показал карту, на которой Западный берег и сектор Газа были помещены в границы суверенного Израиля, и генеральный директор «Americans for Peace» Now Хадар Сасскинд заявил, что «карта Великого Израиля, возможно, единственная честная часть сегодняшней речи Нетаньяху».

Затем, спустя две недели, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль, и это произошло уже после того, как Нетаньяху объявил с трибуны ООН, что и населенные палестинцами Сектор Газа, и Западный берег реки Иордан являются частью Израиля и – никакой Палестины! Может быть, он уже ждал той атаки, чтобы «раскрутить» ситуацию в свою пользу? Это, как в шахматах – жертва фигуры для получения позиционного преимущества… В сентябре 2023 года в ООН многие удивились такой прыти, а вот теперь желания Нетаньяху и его сторонников начинают реализовываться не только в разгромленном Секторе Газа, очищаемом от палестинского населения, но и во все более широком масштабе – теперь и часть Сирии, населенная друзами, может попасть внутрь израильских границ. Пошло расширение Израиля, которое никто со стороны уже не ограничивает. Далеко ли зайдут? Во всяком случае, англичане пишут, что «приходящая администрация Трампа может дать Израилю зеленый свет на официальную аннексию частей оккупированного Западного берега, и «временная» оккупация сирийских земель может оказаться постоянной».

Так что, всё понятно с замахом на создание «Великого Израиля» в условиях, когда миру не до этого, и у Нетаньяху есть возможность получить желаемое – т.е. чужие земли – без сильного сопротивления, когда США, Европе, России и Китаю явно не до Ближнего Востока. Поэтому перейдем к турецким желаниям реанимировать Османскую Империю. Тут главное препятствие для них в том, что арабские народы этого совсем не желают. Впрочем, как и в отношениях с Израилем их вербальное – не более того – сопротивление не дает ничего, а у турок появилось «окно возможностей». И об этом пишет местная пресса, например, газета «Yeni Safak». Там сразу зашли с козырей:

«Отныне мы должны изменить и определить наш взгляд на страны и регион в соответствии с нашими собственными политическим и географическим мировоззрением, а не с тезисами экспансионизма США, Европы или Израиля. Нам нужно принять те же «определения целостности» не только для стран, но и для региона, в котором мы живем – для обширного региона, простирающегося от Восточной Африки до Тихого океана… Совместный экономический бассейн Турции, Сирии и Ливана может стать образцом для подражания для всего региона, это возможно… «Турецкое чудо» даст о себе знать в Сирии, Сомали, Ливане и других странах. Спустя сто лет скачок истории снова начался. Нас ждут новые чудеса». Это ли не прямой намек на возвращение «спустя сто лет» Османского проекта в новых исторических условиях?!

Англичане цинично пишут о происходящем: «Как и Эрдоган, Нетаньяху — каждый из них впервые пришел к власти десятилетия назад и считает себя «человеком судьбы». Однако, их мечты о региональном господстве страдают от схожих слабостей. Израиль и Турция — неарабские державы в регионе с преобладающим арабским населением. В арабском мире нет желания воссоздавать Османскую Империю. Израиль остается чужой державой на Ближнем Востоке, которую боятся, которой не доверяют и часто ненавидят».

Масло в разгорающийся огонь нового ближневосточного конфликта добавляют и американцы, откровенно провоцируя удар Израиля по Турции уже в ближайшее время! Только что они опубликовали прямой призыв США к Израилю уничтожить АЭС в Турции «Следует ли Израилю вывести из эксплуатации турецкую АЭС?»: «Турецкая АЭС “Аккую” может начать пробную эксплуатацию в 2025 году. Переход к эксплуатации произошел через 15 лет после того, как Турция подписала соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС. Такая АЭС ни в коем случае не должна быть запущена в эксплуатацию! Турция может использовать свою атомную электростанцию для получения изотопов для ядерного оружия». Бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин пишет в этой статье, что у Тель-Авива достаточно возможностей для уничтожения АЭС «Аккую». Расстояние по прямой между Тель-Авивом и АЭС составляет 525 километров. У Израиля есть истребители-бомбардировщики F-35, и ему не нужно пролетать над странами-посредниками, чтобы нанести удар внутри Турции».

И это всё вспыхнуло сразу после падения правительства Асада – распустился «букет» многочисленных противоречий и вражды. Кто там желал падения Асада – Израиль, Европа и США с Турцией? Так, «получите и распишетесь – к вам стучится в двери новая война!»

Шок от столкновения двух новых региональных сил – падение Сирии резко трансформировало ближневосточные расклады – естественно, окажет влияние на окружающих, на Иран, в первую голову. Каков будет его ответ? – Создание персидской ядерной бомбы! «The Financial Times» прямо на это указывает: «Иран может отреагировать стремлением быстрее получить ядерное оружие».

Самое интересное в том, что ближневосточные дела сегодня менее важны для Великих Держав, чем это было в ХХ веке – у них ныне своих забот полно. И, если местные процессы будут оставлены на самотек, а проекты Турции и Израиля столкнуться напрямую, то вопрос о том, кто поддержит эти страны со стороны, становится жизненно-важным для конфликтующих сил. Полагаю, что роль стороннего наблюдателя может для России быть самой выгодной – к ней за арбитражем рано или поздно придут и израильтяне, и турки. А, уж, Ирану-то пора подписывать полномасштабный Договор с Москвой.
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