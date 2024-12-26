Медведев отметил, что свыше 40% из 200 тыс. детей мигрантов недостаточно владеют русским

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В школах России учатся более 200 тыс. детей мигрантов, у более 40% из них недостаточный уровень владения русским языком. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

"Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе. Таких детей в образовательных организациях много. Согласно подсчетам Минпросвещения, более 200 тыс.", - отметил он.

Вместе с тем Медведев выразил сожаление, что "у значительной части - более 40% - уровень владения русским языком является недостаточным для освоения образовательных программ, причем начального освоения".

Он указал, что ранее был принят закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года. "Необходимо проработать все вопросы, связанные с его реализацией, в том числе финансирование", - добавил политик.