Лукашенко: в Белоруссии могут разместить 10 "Орешников"

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что на территории республики может быть размещено 10 российских ракетных комплексов "Орешник".

"Пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить - мы разместим и больше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Видеофрагмент размещен в Telegram-канале "Юнашев Live".

"Это с запасом", - уточнил глава белорусского государства.

Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря заявил, что попросил президента России Владимира Путина разместить "Орешник" на территории республики. Как заявил российский лидер, поставку комплекса можно будет произвести во второй половине 2025 года.