Рогов сообщил, что в Запорожской области был сбит самолет F-16

© Ethan Miller/ Getty Images, архив/ТАСС

В Запорожской области перед подготовкой ракетного удара по территории региона был сбит самолет F-16 американского производства.

Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

По его словам, "самолет F-16 занял исходную позицию для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит".