Разлив нефтепродуктов в Черном море признали ЧС федерального уровня

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В связи с разливом нефтепродуктов в Черном море после инцидента с танкерами ввели режим ЧС федерального уровня. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

"Принимая во внимание сложившуюся обстановку, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, связанную с крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - указал глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, "это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций".

Согласно информации МЧС России, к настоящему моменту общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. "Работы по уборке загрязненного песка и грунта ведутся по 5 секторам - один Темрюкский сектор, четыре сектора в Анапе. Собрано около 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны сбора свыше 23,5 тыс. тонн", - уточнили в министерстве.

В Керченском проливе обследовано 295 кв. км акватории. Площадь обработанной акватории - порядка 29 тысяч кв. км и установлено 450 м боновых заграждений. В морском порту Анапы площадь обработанной береговой полосы составляет около 5 кв. км. Волонтеры спасли 1 154 птиц. В ликвидации ЧС задействованы более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.