В Астраханской области вводится штраф за съемку средств ПВО

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В Астраханской области с начала 2025 года вводится штраф в размере 50 тыс. рублей за съемку средств ПВО. Соответсвующее сообщение разместил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

"С 1 января за неисполнение нормативных правовых актов, принятых на основании решений оперативного штаба, таких, к примеру, как запрет съемки средств ПВО, предусматривается штраф до 50 тыс. рублей", - следует из сообщения.

Уточняется, что при повторном нарушении размер штрафа будет увеличен.