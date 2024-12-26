Где поставят памятник Башару Асаду?

Игорь Николайчук, Центр специальных медиаметрических исследований

По моему личному мнению, события в Сирии вполне можно вписать в рамки модной ныне политологической концепции нарастания мирового хаоса, разрушения старой системы международных отношений и «ваще» приближения «третьей мировой войны». Об этой войне особенно много говорят в англосаксонском мире, где про неё за последние годы уже снято более десятка фильмов и телесериалов. Во всех из них в финале происходит гибель человечества.

Но нам, россиянам, увы, не до апокалипсисов. Надо срочно решать проблемы актуальной политики, в частности дилемму сохранения своего военного присутствия в Сирии. Здесь имеем как бы определенность, замаскированную под неопределенность. 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил по этому поводу буквально следующее: «Подавляющее [число] из них [стран Ближнего Востока] говорит нам, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим». Дипломатия!

Начнем с того, что с момента перехода созданного Сталиным и Рузвельтом государства Израиль на антисталинские позиции, Сирия всегда была нашим надежным и мощным военно-политическим и военно-стратегическим хабом на Ближнем Востоке. Ну, во-первых, она играла вторую после Египта скрипку в попытках арабского мира сбросить сначала молодое, а потом и зрелое еврейское государство в Средиземное море. А во-вторых, играла первую скрипку в давлении на Турцию, которая, как мы помним, была активным членом зловещего НАТО и даже позволила разместить в Измире нацеленные на Москву американские ракеты «Юпитер» из-за чего, собственно, и случился кошмар Карибского кризиса. Именно через Сирию СССР снабжал турецких курдов («Курдская рабочая партия», куда же без курдских «рабочих»!) оружием. Курды вели вооруженную борьбу с турецкой военщиной.

Маленький эпизод из истории. После краха Османской империи, судьбу которой позднее повторил «Союз нерушимый республик свободных», молодое советское государство озаботилось проблемой завоеванного царями Карса, а в ходе действий российской армии в Первую мировую войну и Трапезунда с прилегающими территориями на Черноморской побережье. Посланные в регион красные эмиссары сообщили в Кремль, что пытаться тут закрепиться полная безнадега: турки лояльных России армян всех вырезали, а оставшиеся курды живут родообщинным строем и слушают только племенных вождей. Ленин к рекомендациям прислушался. Дикий Карс отдали Ататюрку, а себе оставили только солнечную Аджарию, поскольку в Батуме был нефтеналивной порт и паровозное депо, т.е. рабочий класс присутствовал. Благодарный Ататюрк способствовал помещению на знаковом монументе «Новая Турция» в Стамбуле двухметровых фигур товарищей Ворошилова, Фрунзе и Аралова. Турция за всю свою историю ни разу не дала Советом усомниться в своем нейтралитете и даже устояла перед напором Гитлера, когда тот собирался втянуть ее в войну.

Но мы теперь в Сирии вынуждены сверять геополитические часы и по США, и по Израилю, и по курдам и, разумеется, по Турции. Трампу, вроде, Сирия как бы неинтересна. Он будет подыгрывать своему другу Нетаньяху. Но вообще американский политический класс смотрит на Сирию как на совершенно неполноценного субъекта международных отношений. Законодатели именно так и ориентируются: ну ее эту Сирию. В официальных материалах, формулирующих позицию по этому вопросу, прямо говорится: «Президент Байден заявил, что правительство США будет защищать граждан и сотрудников США в Сирии вместе с региональными партнёрами США и будет сохранять бдительность в отношении возможного возрождения ИГИЛ»(запрещена в РФ как террористическая организация). Не бог весть какие стратегические цели.

Американские аналитики дают следующий расклад «противоборствующих» субрегиональных игроков. С конца ноября большая часть западной Сирии, оказалась в руках: коалиции, возглавляемой признанной США иностранной террористической организацией (ИТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в РФ как террористическая организация), поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА) и вооружённых группировок на юге Сирии. Имеются также группы (включая алавитские меньшинства), исторические связи с режимом Асада позволяют им сохранять присутствие в некоторых западных прибрежных районах, где расположены российские военно-воздушные и военно-морские базы. Восточная Сирия по-прежнему в значительной степени находится под контролем поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС) под руководством курдов и поддерживаемой США Сирийской свободной армии, которые являются партнёрами США в борьбе с остатками «Исламского государства» (ИГ/ИГИЛ) (запрещена в РФ как террористическая организация), которое когда-то доминировало в некоторых районах Сирии и Ирака.

Если отвлечься от нашего любимого пропагандистского занятия – проклинания пиндосов, то следует признать, что смертельный клэш у нас с дядей Сэмом в регионе отсутствует. Не Украина. Сами американцы дают такие сведения. Около 900 военнослужащих США находятся на востоке и юге Сирии, проводя контртеррористические операции против остатков ИГИЛ и «помогая» СДС в охране 9 тыс. пленных боевиков ИГИЛ и управлении лагерями беженцев для более чем 40 тыс. человек из районов, ранее контролировавшихся ИГИЛ. После вывода войск Асада Центральное военное командование США уже нанесло десятки авиаударов по целям ИГИЛ в центральной Сирии.

Таким образом, для России договорная база с США, Израилем, курдами, арабами и турками в новых условиях более чем достаточна. Решать про базы нам. Но не забыть бы и верного союзника.

Время все расставляет по своим местам. В ноябре 2022 года в Москве был открыт памятник Фиделю Кастро, на церемонии присутствовал Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Поставили на площади, носящей имя команданте. На Соколе. Есть в Москве и памятник Ганди, и Хо Ши Мину, и Де Голлю, и Тельману, и не очень близкому России, но любимому в Венесуэле Боливару. А где поставят памятник Башару Асаду?