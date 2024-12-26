Крах Асада и победа Трампа - главные международные события 2024 года

Уходящий 2024 год был богат на знаковые международные события. Какие их них наиболее важны и значимы?

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что «это - падение режима Асада в Сирии, которое в среднесрочной перспективе будет иметь очень большое значение, а прогноз развития событий крайне затруднен». По мнению эксперта, коллапс в Сирии стали и «самым неожиданным в уходящем году. За месяц до падения Асада никто не думал, что так быстро все произойдет».

Этого же мнения придерживается и политический аналитик Павел Шипилин, который считает самым неожиданным событием международной жизни в 2024 году стремительное падение Асада. За неделю Асад потерял Сирию. И к сожалению это будет иметь неприятные последствия».

Самым же крупным событием уходящего года Павел Шипилин считает «избрание Трампа президентом США. Сейчас все ожидают от него крупных шагов, которые позволят решить накопившиеся кризисы. Правда, я не уверен, что эти ожидания имеют право на существование, но, тем не менее, были надежды, что в случае победы Трампа мир ждут позитивные перемены. И это ожидание сохраняется».