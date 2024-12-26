Украинский политик Олейник о возможной будущей перезагрузке Украины

Будущие переговоры России и США будут вестись о глобальной безопасности. Вопрос Украины будет только частью этой темы. Может ли быть политическое урегулирование на территории Украины, которая будет неподконтрольны вооруженным силам России? Случаи, когда страны, реально принимающие решения, договариваются между собой, каким образом перезагрузить какую-то территорию - бывали. Потребуется переходное правительство, программа денацификации и восстановление прав русского языка и православной церкви Московского патриархата, трибунал над преступниками. Три мировых игрока - США, Россия и Китай вполне смогли бы создать условия для проведения выборов и решения задачи перезагрузки.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" украинский политик, народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f27cfe510c2df4e27fa97ca298a309ae/