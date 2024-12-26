Политолог Журавлев: БРИКС может стать могильщиком доллара

Трамп - бизнесмен. И Трамп, по-своему, довольно открытый человек. Он честно сказал то, что все американские бизнесмены думают про себя. Если страны БРИКС запустят единую валюту для расчетов, или станут вести взаимные платежи в национальных валютах, то американский доллар очень сильно пострадает. Просто потому, что станет не нужен для огромного финансового сегмента. Доллар - это валюта международных расчетов, ее, как товар приходится покупать. При этом доллар - это ключевой товар Америки. Если его перестанут покупать, США, конечно, не погибнут, но удар будет весьма ощутимым. Штатам придется возвращаться к реальной экономике, а они к этому не готовы.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f90ece8a2bb37a3ac1fb5c5e76586767/