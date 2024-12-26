Политолог Светов: Трамп начнет с внутренних проблем

Трамп заявил, что при нем не будет войн. Чуть позже, правда, сказал, что он готов бомбить Иран, чтобы помешать его ядерной программе. Также Трамп говорил, что в течении одного дня остановит войну на Украине, а теперь говорит, что, если Россия не подчинится его ультиматуму, то он усилит поставки оружия для Киева. Каким на самом деле будет президентство Трампа - говорить пока сложно. Точно можно сказать, что Трампу вначале придется заниматься внутренними проблемами США. В его планах - внутренняя управленческая революция. Когда он эту задачу решит, тогда, наверное, сможет что-то решать и во внешней политике. Напомним, что в прошлое президентство ему это не удалось.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b34f2e5cc3f37592774bd35074c783fc/