Политолог Светов: 2025 год должен стать годом завершения СВО

В 2025 году СВО будет завершена. Это главная надежда на этот год. Россия в 2025 году будет отмечать 80-летие победы в ВОВ, и было бы очень хорошо поставить точку и в этом конфликте - вновь разгромить нацизм. После окончания специальной военной операции нам предстоит огромная работа, в том числе по восстановлению новых регионов, которые вошли в состав России, тех регионов, которые атаковала Украина. Кроме того, Россия будет помогать самой Украине в ее экономическом возрождении.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/57e24f4a6a481e3cba6ae6d6e9686af2/