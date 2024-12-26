Лукашенко и Пашинян вступили в перепалку на саммите ЕАЭС

Александр Патрин/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко вступили в перепалку на саммите ЕАЭС.

Спор начался после того, как Пашинян сообщил, что делегация его страны примет участие в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в мае 2025 года в удаленном формате.

"А что у вас за проблема? Далеко до Минска? Некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", - отреагировал на это белорусский лидер.

Пашинян обратил внимание, что "уже выступал с публичным заявлением на этот счет, и это заявление остается в силе". "Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсуждать эти вопросы. Вы затронули этот вопрос, и я должен был сразу уточнить, чтобы не возникало никакого недопонимания", - указал он.

Лукашенко на это заявил: "Рассмотрим ваше заявление". "Мое заявление не подлежит рассмотрению", - отметил глава армянского правительства.

"Мы рассмотрим. Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали", - сказал президент Белоруссии. "Нет проблем", - заключил Пашинян.

Премьер Армении на нынешнем саммите ЕАЭС выступал по видеосвязи, так как ранее заразился коронавирусной инфекцией. Лукашенко присутствовал на мероприятии лично.

Отношения Минска и Еревана ухудшились после заявления Лукашенко о конфликте по Карабаху, в котором он охарактеризовал военные действия в регионе как "освободительную войну". Со своей стороны, Пашинян заявил, что не намерен посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко.