Установлена выплата для детей пленных и пропавших без вести военных

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Дети российских военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции (СВО), во время контртеррористических операций или службы в Сирии, будут получать ежемесячную социальную выплату. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, средства будут выплачиваться "в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ". На других социальных выплатах это пособие отражаться не будет.

Выплата будет устанавливаться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года.

В ходе заседания Госсовета во вторник Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Вместе с тем, по его словам, завершение Года семьи не будет означать меньшего внимания к теме семьи и поддержки детей.