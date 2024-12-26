Путин заявил, что Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по территории Российской Федерации никогда не будут оставаться без должной реакции, при необходимости будет применяться более мощное оружие.

"Мы всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же", - сказал он при общении с журналистами.

"Вот они применили пять-семь систем ATAСMS. Российская армия ответила комплексным ударом - 221 удар высокоточным дальнобойным оружием", - отметил глава государства.