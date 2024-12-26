AZAL выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе у Актау

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших в случившейся накануне катастрофе недалеко от Актау. Соответствующее заявление распространила пресс-служба авиакомпании.

"Каждому пострадавшему при крушении самолета Embraer 190, следовавшего рейсом J2-8243 Баку - Грозный 25 декабря, будет выплачена компенсация в размере 20 000 манатов (около $11,7 тыс.). Семьям каждого погибшего будет предоставлено по 40 000 манатов (более $23,5 тыс.)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, уточняется, что все пассажиры получат соответствующие страховые выплаты в соответствии с законодательством Азербайджана и передовой международной практикой.