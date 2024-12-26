Путин заявил о готовности поставлять газ через Польшу

© Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Россия готова направить поставки природного газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута можно осуществить мгновенно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

"Польша закрыла действующий маршрут через свою территорию, никто в отличие от "Северных потоков" его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку нажать и все, и пойдет газ через польскую территорию. Называется Ямал - Европа, проходит ровно через территорию республики", - обратил внимание глава российского государства.

"Пожалуйста, включите завтра - мы готовы поставлять", - заверил он.