Договор о партнерстве России и Ирана будет подписан 17 января

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписан 17 января в Москве. Об этом заявил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

"Говоря о готовности Тегерана и Москвы подписать Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами, Казем Джалали сообщил о визите президента исламской республики Масуда Пезешкиана в российскую столицу 17 января и заявил, что соглашение о сотрудничестве между двумя странами будет подписано Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным", - следует из заявления иранского посольства в Москве.

В понедельник МИД Ирана информировал о том, что визит президента исламской республики может состояться до 19 января 2025 года.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет важнейшим этапом в развитии отношений России и Ирана. Ожидается, что соглашение будет охватывать все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые горизонты в различных областях российско-иранского взаимодействия, в том числе оборона, энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.

На сегодняшний день государства руководствуются положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном 2001 года.