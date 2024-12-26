Путин считает главным приоритетом благополучие россиян

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Благополучие населения России является главным приоритетом для властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.

"Самое главное - благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для него самое главное в 2025 году.

"В сфере экономики - это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы с коллегами обо всем договорились, мы не ожидаем, что этот рост будет таким же, как в этом году под 4%", - указал глава государства.

Он уточнил, что как бы странно это не звучало, "но такой рост пока и не нужен". Все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, отметил Путин. "Иначе наступают перекосы в экономике, что в конечном итоге, в перегрев в долгую, может нанести ущерб", - добавил он.

"У нас сбалансированная макроэкономическая политика", - акцентировал президент. "Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения", - заключил он.