Евросоюз намерен ввести санкции против "теневого флота РФ"

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Европейский союз планирует ввести санкции против так называемого теневого флота России после инцидента в Балтийском море. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии и главы евродипломатии Каи Каллас.

"Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который несет угрозу безопасности и окружающей среде, параллельно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, в том числе санкции, для воздействия на этот флот", - говорится в заявлении.

Евросоюз также намерен усилить защиту подводных кабелей сообщества из-за инцидента в Балтийском море. "В качестве реакции на эти инциденты мы наращиваем усилия по защите подводных кабелей, включая усовершенствованный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество", - следует из документа.

Отмечается, что Брюссель взаимодействует с финскими властями в рамках расследования: "Мы полностью солидарны с Финляндией, Эстонией и Германией".

В среду энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке, причины инцидента устанавливаются. Позднее газета Postimees информировала о том, что эстонские компании доложили о повреждении трех кабелей между этими странами. 17-18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой - Швецию с Литвой.