Политолог Журавлев о будущем Украины

Какой должна стать Украина после окончания специальной военной операции и подписания мирных соглашений? Украина должна стать нейтральной страной, не занимающейся национальными чистками. В Конституции должны быть обозначены два государственных языка - украинский и русский. При этом, Украина сможет стать промышленно развитой страной и страной с развитым сельским хозяйством. Географическое положение позволяет Украине претендовать на звание центра сельхозпроизводства всей Евразии. А вот политически - Украине лучше быть менее активной.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/cc6420edc17afe292f9e84ec554d9552/