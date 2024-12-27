Эксперт об условиях будущих мирных договоренностей с Украиной

России нужен мир, а не перемирие с Украиной. Нужны такие договоренности, чтобы у Украины не было возможности снова вести авантюристическую политику. Что касается территориальных договоренностей, то к России должны отойти полностью, не по линии соприкосновения, Херсонская и Запорожская области. Украина должна быть демилитаризована, и вряд ли Россия согласится на вступление Украины в НАТО. Кстати, и сам Запад не в восторге от этой идеи, потому что Украина может "похулиганить", а потом требовать для себя защиты. Запад устраивает Украина, воюющая с Россией, а не Запад, воюющий за Украину.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/846359c730f431638c0a2e7d4088dfcb/