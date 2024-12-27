Политолог Журавлев: РФ выдержала беспрецедентное внешнее давление, 2024 год можно считать удачным

С точки зрения международной политики, 2024 год был для России очень тяжелым. Давление на Россию было беспрецедентным, однако, это давление удалось выдержать. Получилось даже в этих непростых условиях сохранить небольшие темпы развития экономики. Это доказывает, что Россия остается одной из ключевых держав в современных международных отношениях. Никакое внешнее давление этому факту помешать не может. С этой точки зрения, 2024 год можно считать удачным.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/064b54de350ac6aca35016e416ec72b1/