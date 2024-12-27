Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента

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Парламент Республики Корея объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су. Об этом сообщил спикер Национального собрания У Вон Сик, передает телеканал MBC.

В поддержку такого решения высказались 192 депутата. Перед началом голосования спикер уточнил, что для импичмента необходим не менее 151 голос депутатов. Однако правящая партия "Гражданская сила" настаивала, что для импичмента нужно минимум 200 голосов (как для президента).

Депутаты правящей партии "Гражданская сила" голосование бойкотировали. Они располагают 108 мандатами в парламенте. Ведущую оппозиционную партию "Тобуро" представляют 170 депутатов.

Теперь дело Хан Док Су рассмотрит Конституционный суд. Рассмотрение может занять до 180 дней.