ТАСС: во время протестов алавитов в Латакии убит студент

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Сирийский студент получил смертельное ранение в ходе беспорядочной стрельбы во время проводившихся 25 декабря в городе Латакия протестных акций алавитов. Об этом со ссылкой на источник в одноименной провинции сообщает ТАСС.

"В Латакии проходил митинг алавитов после сожжения их святынь. Погиб алавит, студент пятого курса медицинского института Латакии. Слышали стрельбу, как правило, стреляют в воздух, поэтому его могло и случайно задеть", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что "еще одна женщина в коме, попала пуля, когда она стояла у окна".

В пятницу в Тартусе силы безопасности, сформированные новыми сирийскими властями, блокировали городские кварталы, в которых проходили беспорядки, устроенные выходцами из алавитской общины. Нарушителям дали четыре дня на то, чтобы сложить оружие и сдаться правоохранителям. Аналогичные меры введены в отношении сторонников бывшего президента Башара Асада в алавитском квартале Эз-Захра в городе Хомс. В МВД Сирии указали, что будут преследовать тех, кто попытается дестабилизировать обстановку и разжечь межконфессиональную рознь.

В конце прошлого месяца вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил президентский пост и покинул Сирию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении руководителем сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.