Медведев: дружбы между Россией и США в ближайшие 100 лет не предвидится

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что друзьями Москва и Вашингтон в ближайший век точно не станут, а воевать друг с другом накладно во всех отношениях. Соответствующую точку зрения он изложил в своем Telegram-канале.

"Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Соединенными Штатами накладно - прямой конфликт с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну", - указал российский политик. Поэтому, на его взгляд, в ситуации, когда гибридная война Запада против России завершится, самый оптимальный вариант для РФ - игнорировать США.