Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

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Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев подтвердил намерение выплатить премию в размере 15 млн рублей за ликвидацию первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

"Выплата за сбитый F-16 - это наш вклад в поддержку тех, кто каждый день рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", - сказал бизнесмен в беседе с ТАСС.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума Шмотьев впервые объявил о вознаграждении за уничтожение первого F-16, а также напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства. "Мы заплатили за первый танк 5 млн рублей, за последующие - по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну", - указал он.

Компания "Форэс" активно поддерживает ВС РФ с начала спецоперации. Совокупный объем помощи составил более 230 млн рублей.