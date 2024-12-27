В Словакии считают позитивным сигналом заявление Путина о переговорах по Украине

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Слова президента России Владимира Путина о возможности проведения в Словакии переговоров о мирном урегулировании на Украине расцениваются как позитивный сигнал. Об этом заявил словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, которого цитирует информагентство TASR.

"Словакия последовательно выступает за мирные решения с целью урегулирования конфликта на Украине. Мы поддерживаем любые мирные инициативы. В этом контексте мы расцениваем заявление президента России, который допустил, что часть мирных переговоров может быть проведена на территории Словакии, как позитивный сигнал о скорейшем прекращении этой войны, кровопролития и разрушений", - указал он.

Бланар напомнил об усилиях Словакии, нацеленных на достижение скорейшего перемирия и начало переговоров о прочном мире на Украине. "В этом году я также принял участие в саммите по мирному урегулированию в Швейцарии. Все его участники согласились с теми инициативами, которые продвигает наше правительство. Они согласились с тем, что дальнейшие мирные переговоры должны проходить с участием всех сторон, включая Россию", - обратил внимание министр.

Вместе с тем на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Бланар написал, что Киев ознакомлен с данной инициативой республики. "О возможности проведения переговоров в Словакии мы сообщили также украинским партнерам на совместном заседании словацкого и украинского правительств в начале октября 2024 года в Ужгороде", - отметил он.