Российский рынок акций снижается на открытии торгов

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Российский рынок акций на открытии 27 декабря демонстрирует снижение ведущих индексов, юань укрепляется по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,43% и торговался на уровне 2 754,56 пункта, индекс РТС также снизился на 0,43%, до 874,49 пункта.

Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи в пятницу вырос на 7,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,479 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 750,03 пункта (-0,6%), индекс РТС составлял 873,05 пункта (-0,6%). В свою очередь, курс юаня ускорил рост до 13,484 рубля (+8,45 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.