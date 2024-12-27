Президент Германии распустил парламент

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после вынесения в Бундестаге вотума недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу объявил о решении распустить парламент, а также назначить проведение досрочных выборов на 23 февраля 2025 года.

"Сегодня я принял решение распустить Бундестаг 20-го созыва и назначить новые выборы на 23 февраля", - сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине.

Глава государства уточнил, что до принятия решения провел консультации с лидерами фракций всех представленных в Бундестаге партий и пришел к выводу, что ни действующее, ни новое правительство в каком бы то ни было составе не получит большинства в нынешнем парламенте.