МО РФ: за неделю нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием

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Российские ВС за прошедшую неделю нанесли 1 массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 21 по 27 декабря Вооруженными силами РФ нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных БПЛА и учебные центры операторов дронов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным МО РФ, атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.