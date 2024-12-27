Рютте заявил, что НАТО нарастит военное присутствие на Балтике

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НАТО нарастит военное присутствие в акватории Балтийского моря из-за "возможного саботажа в отношении подводных кабелей". Соответствующее сообщение разместил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в соцсети X.

"Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. Североатлантический альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - указал Рютте.

В четверг глава евродипломатии эстонка Кая Каллас, не дожидаясь итогов расследования, возложила ответственность за инциденты на Балтике на танкерный флот, транспортирующий нефть из России, и анонсировала новые санкции ЕС в отношении него.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке, причины инцидента устанавливаются. Позднее газета Postimees информировала о том, что эстонские компании доложили о повреждении трех кабелей между этими странами. 17-18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой - Швецию с Литвой.