Курс доллара на Forex превысил 106,5 рубля

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Курс доллара на Forex вырос более чем на 7% и превысил 106,5 рубля впервые с 12 декабря, курс евро находился на отметке в 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 13:24 мск, курс американской валюты демонстрировал рост на 7,01% и торговался на уровне 106,747 рубля. Вместе с тем курс единой европейской валюты поднимался на 1,95% и составлял 106,254 рубля.

К 13:31 мск курс доллара не изменился, евро рос на 2,77%, до 107,108 рубля.