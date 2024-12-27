Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов

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Российские войска за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, российские ВС освободили Загрызово в Харьковской области, Ивановку, Гигант, Островского, Красное, Новый Труд и Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР), указали в оборонном ведомстве.