Кремль не будет давать оценок авиакатастрофы вблизи Актау до выводов следствия

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Кремль не будет оценивать катастрофу пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines недалеко от города Актау до выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведется расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать", - сказал он при общении с журналистами.

На вопрос, видели ли в Кремле призыв азербайджанского депутата Расима Мусабекова принести извинения за авиакатастрофу, поскольку якобы российские ПВО сбили это воздушное судно, Песков ответил утвердительно. "Мне нечего добавить к уже сказанному", - заключил представитель Кремля.