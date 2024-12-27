ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных граждан РФ

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Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину не изменился за неделю и составляет 78%, по мнению 80% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследрования фонда "Общественное мнение", проведенного с 20 по 22 декабря среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительно оценивают работу правительства 51% опрошенных (минус 3 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (плюс 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 2%, "Новых людей" - 2%.