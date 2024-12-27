Потери ВСУ в Курской области составили более 44 тыс. человек

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении составили более 44 тыс. человек. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены 4 танка, 2 боевые машины пехоты, из них одна БМП "Bradley" производства США, 4 бронетранспортера, 24 боевые бронемашины, 20 автомобилей, 7 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ "Богдана" и 6 минометов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 44 570 военнослужащих", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 259 танков, 199 БМП, 141 бронетранспортер, 1 345 боевых бронемашин, 1 211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО.