В AZAL назвали причину авиакатастрофы под Актау

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший крушение недалеко от города Актау в Казахстане самолет, назвала предварительной причиной аварии "физическое и техническое внешнее воздействие".

"Решение об отмене рейсов в ряд городов России из Баку, принятое по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, следовавшего рейсом J2-8243 Баку - Грозный, в результате физического и технического внешнего воздействия и учитывает потенциальный риск безопасности полетов", - указали в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в AZAL сообщили, что компания приостанавливает рейсы в семь российских городов до завершения расследования аварии.