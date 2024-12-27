В Индии после смерти экс-премьера Манмохана Сингха объявлен семидневный траур

© AP Photo/ Altaf Qadri/ТАСС

В Индии объявлен семидневный траур после смерти бывшего премьер-министра страны Манмохана Сингха. Соответствующее сообщение распространило МВД южноазиатской республики.

"В знак уважения к покойному высокопоставленному лицу по всей Индии с 26.12.2024 по 01.01.2025 включительно будет соблюдаться семидневный государственный траур. В течение этого периода национальный флаг будет приспущен по всей Индии, не будет проводиться никаких официальных развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Вместе с тем власти приняли решение провести похороны на государственном уровне. Ожидается, что они пройдут 28 декабря. Национальный флаг также будет приспущен в день похорон во всех индийских посольствах за рубежом, добавили в ведомстве.

Манмохан Сингх скончался 26 декабря на 93-м году жизни в отделении неотложной медицинской помощи. По информации врачей, Сингх страдал от ряда характерных для пожилых людей заболеваний.

Манмохан Сингх был членом старейшей в Индии политической партии "Индийский национальный конгресс". Он занимал пост премьера два срока подряд - с мая 2004-го по май 2014 года. Сингх неоднократно посещал Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем Манмохан Сингх придавал большое значение объединению БРИКС. Еще в 2011 году он отмечал, что рост и процветание стран БРИКС могут сыграть существенную роль в обеспечении экономической и финансовой стабильности на глобальном уровне.