Мишустин: у правительства в новогодние дни не должно быть выходных

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Новогодние праздники должны быть временем повышенного внимания со стороны государственных служб. Уверенность в этом выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на последнем в году заседании кабмина.

По его словам, "впереди длительные новогодние каникулы, взрослые и дети в нашей стране очень любят эти праздники". Вместе с тем "для многих служб это время повышенного внимания", указал Мишустин.

"И здесь правительство должно работать без выходных, прошу держать ситуацию на контроле, оперативно принимать все необходимые меры", - обратился он к присутствующим.