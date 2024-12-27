Въехавший в толпу людей в Чжухае получил смертный приговор

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Суд средней ступени города Чжухай (провинция Гуандун) вынес приговор в виде смертной казни водителю по имени Фань Вэйцю, который умышленно въехал в толпу пешеходов. Об этом информировала Верховная народная прокуратура КНР.

Как отмечается в WeChat, подсудимый "представляет угрозу общественной безопасности". Его поступок расценивается как "крайне подлый", а характер преступления как "чрезвычайно жестокий".

Оглашение приговора в зале суда состоялось в присутствии родственников погибших и представителей властей.

ДТП в Чжухае произошло вечером 11 ноября. В результате погибли 35 человек, еще 43 пострадали. Въехавший в толпу внедорожник оказался на тротуаре в спортивном комплексе. 62-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.