Медведев предложил Сеулу после двух импичментов начать "Игру в кальмара"

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В Южной Корее могли бы начать "Игру в кальмара" для членов правительства после того, как объявили два раза к ряду импичмент президенту Юн Сок Ёлю и и.о. президента, премьер-министру Хан Дон Су. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Южная Корея снова делает это: один импичмент за другим! Может, пора уже начать "Игру в кальмара" и для правительства. Запасаемся поп-корном!", - указал политик.

Южнокорейская оппозиция уже продолжительное время подвергает обструкции руководство страны, но после объявления Юн Сок Ёлем военного положения 3 декабря парламентарии объявили главе государства импичмент. И. о. президента стал однопартиец Юн Сок Ёля премьер Хан Дон Су, однако и его оппозиционеры отстранили от должности.

"Игра в кальмара" - южнокорейский сериал, его второй сезон накануне вышел на экраны. В нем рассказывается о секретной игре на выживание для развлечения богачей, в которой люди, оказавшиеся в тупиковой ситуации, идут на риск, чтобы получить крупный денежный приз.