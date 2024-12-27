Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хотел бы вновь поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

"Я хотел бы этого. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии", - сказал он в интервью новостному порталу t-online, отвечая на вопрос, поговорил бы он с главой российского государства по телефону еще раз.

Что касается конфликта на Украине, Шольц подчеркнул, что "не намерен отправлять немецких военнослужащих на эту войну".

Вместе с тем он обратил внимание, что уже дважды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом по телефону. "И мы согласны с тем, что США и Европа должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам. Позднее также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины; Германия будет играть здесь важную роль", - заключил глава германского правительства.