Шарлот получил 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма

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Самарский областной суд признал певца и блогера Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и вынес приговор в виде 5,5 года колонии-поселения, сообщает ТАСС.

Кроме того, суд лишил Шарлота права заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года.

Уголовное преследование в отношении Шарлота по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия) было прекращено в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.