Вучич: уцелевшую нитку "Северного потока" могут ввести в эксплуатацию в течение года

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Германии нужен дешевый газ из России, поэтому в течение одного года уцелевшая нитка трубопровода "Северный поток" может быть продана американским инвесторам и введена в эксплуатацию. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Германии удалось сохранить свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому российскому газу. Изменения происходят не так быстро, электроэнергия в Германии дорогая. Стране срочно нужна дешевая электроэнергия. Осмелюсь сделать прогноз, самое позднее через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а российский газ по трубопроводу пойдет в Европу", - указал сербский лидер.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не запущенного "Северного потока - 2". Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

В ноябре текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно он намерении компании "Газпром" продать "Северный поток - 2" американским инвесторам. Представитель Кремля комментировал сообщение о том, что миллиардер из США Стивен Линч выразил желание купить "Северный поток - 2".